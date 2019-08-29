РИАМО - 29 авг. Двенадцать новых школ открываются 2 сентября в Подмосковье, они находятся в Домодедове, Люберцах, Серпухове и других муниципалитетах, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы 12 школ открываем сейчас. И еще 12 - до конца года. Мы открываем школы в Домодедове, Красногорске - две школы, Люберцах, Серпухове, Ступине - две школы, Богородском округе, в Котельниках пристройку, в Пушкине, в Талдоме», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что еще 50 новых школ планируют открыть в регионе в 2020-2021 годах.

«Количество учащихся у нас растет, щелчком мы проблему второй смены не решим. Мы в апреле заложили 50 школ, пристроек на 400-600 мест. У нас министр строительства головой отвечает за своевременность строительства. Нужно большинство из них, около 35-40, открыть 1 сентября 2020 года, оставшиеся нужно постараться до конца года, постараемся сделать все возможное», - добавил Воробьев.

В Московской области к новому учебному году готовятся 904 тысячи ребят, из которых 105 тысяч - первоклассники. Детей примут более 1,5 тысяч школ, а также свыше 2 тысяч детсадов.