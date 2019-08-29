РИАМО - 29 авг. Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском в четверг посетили свыше 51 тысячи человек, а всего с момента его открытия – более 140 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В первый и второй дни выставки ее посетили более 91 тысячи человек.

«29 августа 2019 года 14-й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019» посетило более 51 тысяч человек, а количество автотранспорта на парковках превысило 13 тысяч», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали порядок во все дни проведения салона. Серьезных нарушений порядка на территории выставки не допущено.

С 30 августа по 1 сентября площадка авиасалона будет открыта для массового посещения.

Авиасалон МАКС‑2019 в Жуковском: что покажут в небе и на земле>>