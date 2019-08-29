РИАМО - 29 авг. В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

«У нас до конца года запланирована большая программа, четыре крупных проекта. Ближайший из них - это «Шедевры Подмосковья», 90 шедевров, мы впервые консолидируем 11 музеев. Будет пространство порядка 1,2 тысячи квадратных метров. К концу сентября готовим открытие. Один из экспонатов - это работа Владимира Маковского», - заявил Кузнецов в эфире телеканала «360».

Он отметил, что также музей готовится к выставке Марка Шагала, к совместным проектам с центром Жоржа Помпиду, с Музеем библейского послания в Ницце. Ожидается выставка художника Николая Рыбакова.

«Это очень важная работа. Мы очень серьезно готовимся к выставкам, привлекаем уникальные картины, уникальных художников. Наша задача — сделать так, чтобы тропинка была натоптана в музей «Новый Иерусалим». Мы стараемся сделать так, чтобы там проходили интересные, знаковые культурные события, связанные с историей нашего государства и вообще с мировым искусством», - подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.