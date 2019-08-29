РИАМО - 29 авг. В Московском регионе при поддержке президента реализуется важный проект по созданию линий Московских центральных диаметров, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Этот проект позволит уже с конца этого года доезжать до Москвы быстро, комфортно, при этом проезд будет стоить меньше. Таких направлений МЦД будет пять. Они один за другим будут открываться. Первое направление открывается в конце ноября - начале декабря», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Как отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, первый этап реализации МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск состоится в конце ноября. Реализация второго этапа, на котором интервал между поездами будет составлять 6 минут, ожидается к 2024 году.

«К 2022 году будет открыт третий МЦД - Зеленоград - Раменское, четвертый МЦД - Апрелевка - Железнодорожный, сложные города Балашиха, Реутов будут охвачены и Наро-Фоминский городской округ. Пятый МЦД пока проектируется, называется Болшево - Бирюлево, охватит Мытищи, Королев», - заключила Кротова.

На МЦД-1 и МЦД-2 установлены три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Стоимость поездки в «Центральной» зоне будет равна цене одной поездки на других видах общественного транспорта Москвы по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». По сегодняшним тарифам это 38 рублей.

Зона «Пригород» будет действовать за пределами станций «Марк» – «Сетунь», «Волоколамская» – «Остафьево» и до конечных станций «Одинцово» – «Лобня», «Нахабино» – «Подольск». Разовая поездка по тарифу «Кошелек» будет строить 45 рублей.

Если пассажир едет со станций за границами диаметров (из «Дальней» зоны), то стоимость поездки складывается из двух составляющих: это действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

Тарифы утверждены только для первых двух Московских центральных диаметров. По остальным решение примут ближе к моменту запуска линий.

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