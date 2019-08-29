РИАМО – 29 авг. В парках Московской области 1 сентября организуют массу самых различных мероприятий, посвященных Дню знаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосквлья.

«В парках культуры и отдыха Московской области 1 сентября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Веселые концерты, конкурсы и масса веселых мероприятий ждут посетителей парка!» – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Так, парк культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске станет площадкой для детской концертной программы «Здравствуй, школа», здесь мероприятие стартует в 12:00, оно продолжится играми, конкурсами, выступлениями клоунов и творческих коллективов.

В это же время в центральном парке Богородского городского округа пройдет ярмарка творческих коллективов – можно будет не только посмотреть концерт, но и записаться в кружки. Кроме того, пройдут мастер-классы, анимационные и спортивные программы. А в парке «Глухово» в 16:00 состоится детская игровая программа «День знаний».

В Серпухове площадкой для празднества станет парк «Питомник», где с 14:00 до 17:00 организуют развлекательную программу для детей и проведут химическое шоу для самых любознательных.

В Одинцовском городском округе праздновать День знаний будут на территории парка «Захарово». Программа мероприятий начнется аудиотрансляцией в 11:30 и завершится показом фильма «Домовой» в 20:00.

«Праздник ко Дню знаний пройдет и в городском парке «Скитские Пруды» Сергиево-Посадского городского округа. Начало в 13:00», – отмечается в материале.

В парке «Елочки» Домодедова проведут полюбившуюся всем интерактивную программу «Парк Профессий». Здесь также пройдут мастер-классы, выступления и игры. Праздник будет длиться с 12:00 до 16:00.

МУК «Парк культуры и отдыха» в Павловском Посаде с 12:00 первого сентября проведет множество мастер-классов, в том числе по росписи деревянных значков, изготовлению заколок для волос, аппликации. Также здесь пройдут квесты. Помимо этого, организуют благотворительную акцию – сбор средств на специализированную коляску для семилетнего жителя города Вити Бузукина.

Праздники стартуют в парках Талдомского округа и Королева в 11:00. В Королеве также организуют показы, мастер-классы и концертно-танцевальные программы.

В Люберцах День знаний отпразднуют в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» и в МБУК «Парк культуры и отдыха».

«Мы много внимания уделяем нашим паркам. Их всего 100, и тот факт, что за последние шесть лет количество этих зон отдыха увеличилось в четыре раза, действительно говорит о востребованности. Безусловно, создание парков – это важно, но не менее важно их развитие, насыщение их мероприятиями», – заключил Хайкин.