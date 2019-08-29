РИАМО - 29 авг. Подмосковные Госавтоинспекторы со 2 сентября начнут усиленное патрулирование, они будут вести его все время, пока автомобилисты не адаптируются к быстрому деловому ритму города и интенсивности транспортного потока, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Госавтоинспекторы будут работать до середины сентября. Особенное внимание они обратят на паспорта дорожной безопасности школ и детсадов, в которых прописаны безопасные маршруты для движения детей до места, где они занимаются. Специально перед началом занятий в школе дорожная полиция и сотрудники школ проверили планирующие документы на новый учебный год по обучению ребят правилам безопасного поведения на дороге.

«В сентябре на регулярной основе в школах будут проводиться мероприятия, которые помогут воспитать в детях дисциплинированность и внимательность на дорогах, улицах и во дворах города, а также привить навыки дорожной безопасности. В течении года будут проводиться викторины, мастер-классы и квесты с учащимися, в школах начнут работать отряды Юных инспекторов движения», — говорится в сообщении.

Подмосковные Госавтоинспекторы настоятельно порекомендовали родителям подавать своим детям примеры грамотного поведения и в роли пешехода на дороге, и в роли автомобилиста. Так как самым первыми и авторитетными учителями ребенок считает именно своих родителей.

«Позаботьтесь о том, чтобы путь в учебное учреждение и обратно стал не только интересным, но и безопасным. Для первоклашек важно разработать безопасный маршрут «дом-школа-дом», а ученикам старших классов в очередной раз напомнить о безопасном поведении на дороге», — призвали Госавтоинспекторы.

Также родителям напомнили прикрепить светоотражающие элементы к детской одежде. Они помогут сделать ребенка более заметным на проезжей части, чем снизят риск дорожно-транспортного травматизма.