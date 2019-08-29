РИАМО – 29 авг. В Подмосковье 497,5 гектаров областной земли передали многодетным семьям за пять лет, в этом году участки получили почти 2 тысячи семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Передача участков идет в рамках закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Земли передают из собственности области муниципалитетам, затем – семьям.

«70 гектаров земли из собственности Московской области были предоставлены в собственность городского округа Дубна, 20 гектаров переданы в городской округ Жуковский, 174,7 гектара – в Балашиху, 120 гектаров – в Люберцы, 7,5 гектара – в Дзержинский, 88,3 гектара – в городской округ Красногорск, а 17 гектаров – в городской округ Котельники», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Всего с момента вступления в действие закона землю получили более 25,6 тысячи многодетных семей, 1953 семьи получили землю в этом году.

Больше всего семей, а именно 302, за семь месяцев 2019 года получили участки в Дубне. В Балашихе землю получили 267 семей, в Химках – 147, в Серпухове – 138.

За пять лет лидером по обеспечению участками является Щелково – 1573 семьи получили землю. В лидерах также Ступино – 673 семьи, Луховицы – 351 семья, Серебряные Пруды – 199 семей.

Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям>>