РИАМО - 29 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать подготовку к осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«В сентябре мы проводим большую акцию «Посади свое дерево». Родилась она более 5-6 лет назад. Порядка 2,5 миллионов человек уже приняли участие, это очень неравнодушные люди. Сейчас мы акцент делаем на скверы и парки. Хочу обратиться к главам территорий, чтобы вы добросовестно подошли к этой акции», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в этом году будут высаживать клены и фруктовые деревья.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени — в апреле-мае и сентябре-октябре.