РИАМО - 29 авг. В ТРЦ «Афимолл Сити» отрывается новый магазина необычных вещей «Гоголь-Моголь», 31 августа и 1 сентября всех гостей ждут на вечеринке, посвященной этому событию, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

«Здесь на подушках и кофейных кружках обитают сказочные единороги, озорные еноты и забавные корги. А милые сувениры, яркие книжные закладки, копилки для самых смелых планов и красивые ежедневники дарят улыбку и вдохновение», - говорится в сообщении.

Всех гостей 31 августа и 1 сентября будут угощать сладкой ватой, а также дарить им подарки и отличное настроение. Кроме того, здесь оборудуют яркую фотозону, где можно будет сделать фото на память. Праздник скрасит DJ.

Всех желающих ждут по адресу: Москва, Пресненская набережная, ТРЦ «Афимолл Сити».