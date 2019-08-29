РИАМО – 29 авг. В Подмосковье в ходе подготовки дорожной инфраструктуры к новому учебному году повысили безопасность 800 пешеходных переходов возле школ, детсадов и вузов, около 30 учреждений образования обустроили тротуары, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рабочие отремонтировали 35 региональных дорог протяженностью более 107 километров, расположенных возле учебных заведений. На них также обновили разметку.

«На 150 объектах дорожные службы продолжают работы, которые будут завершены ко 2 сентября», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, в Солнечногорске асфальтобетонное покрытие обновили на улице Баранова, которая ведет к детским садам №19 «Космонавт» и №1 «Ветерок». Также новый асфальт положили в поселке Менделеево на улице Куйбышева у Менделеевской школы и детского сада №14.

В городском округе Жуковский ремонтные работы выполнены на дороге к школе №3 на улице Горького, на улице Фрунзе к школе №8, и на улице Жуковского, которая ведет к филиалу Московского авиационного института.

В городском округе Ступино асфальтобетонное покрытие заменили на улице Пристанционная. Автодорога ведет к профессиональному училищу №52, а также к МГГУ имени Шолохова и детским садам №21 «Надежда» и №26 «Реченька». Ремонт проведен на дорогах Псарево – Петрово и Ступино – Малино – Старая Ситня, которые ведут к детским садам «Аленушка» и «Огонек».

В Раменском округе ремонтные работы провели на улице Карла Маркса к школе №4 и центру развития ребенка «Умная Кроха» и на Фабричном проезде к детскому саду №3 «Аленка».

На пешеходных переходах работы завершены на 80%. На участках проведены работы по обновлению разметки, установке искусственных дорожных неровностей, ограждений, замене дорожных знаков, строительству освещения.

В этом году в городском округе Кашира построили более 20 тротуаров к школам и детским садам.

Всего к началу учебного года дорожные службы Московской области обустроят почти тысячу пешеходных переходов и построят более 40 тротуаров.

Выполнение работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) – к 1 сентября все пешеходные переходы будут оцифрованы и внесены в систему для обеспечения системного мониторинга их состояния.