РИАМО – 29 авг. В Подмосковье в ходе подготовки дорожной инфраструктуры к новому учебному году повысили безопасность 800 пешеходных переходов возле школ, детсадов и вузов, около 30 учреждений образования обустроили тротуары, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Рабочие отремонтировали 35 региональных дорог протяженностью более 107 километров, расположенных возле учебных заведений. На них также обновили разметку.
Так, в Солнечногорске асфальтобетонное покрытие обновили на улице Баранова, которая ведет к детским садам №19 «Космонавт» и №1 «Ветерок». Также новый асфальт положили в поселке Менделеево на улице Куйбышева у Менделеевской школы и детского сада №14.
В городском округе Жуковский ремонтные работы выполнены на дороге к школе №3 на улице Горького, на улице Фрунзе к школе №8, и на улице Жуковского, которая ведет к филиалу Московского авиационного института.
В городском округе Ступино асфальтобетонное покрытие заменили на улице Пристанционная. Автодорога ведет к профессиональному училищу №52, а также к МГГУ имени Шолохова и детским садам №21 «Надежда» и №26 «Реченька». Ремонт проведен на дорогах Псарево – Петрово и Ступино – Малино – Старая Ситня, которые ведут к детским садам «Аленушка» и «Огонек».
В Раменском округе ремонтные работы провели на улице Карла Маркса к школе №4 и центру развития ребенка «Умная Кроха» и на Фабричном проезде к детскому саду №3 «Аленка».
На пешеходных переходах работы завершены на 80%. На участках проведены работы по обновлению разметки, установке искусственных дорожных неровностей, ограждений, замене дорожных знаков, строительству освещения.
В этом году в городском округе Кашира построили более 20 тротуаров к школам и детским садам.
Всего к началу учебного года дорожные службы Московской области обустроят почти тысячу пешеходных переходов и построят более 40 тротуаров.
Выполнение работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) – к 1 сентября все пешеходные переходы будут оцифрованы и внесены в систему для обеспечения системного мониторинга их состояния.
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