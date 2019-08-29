РИАМО - 29 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился заранее начать подготовку к следующему сырному фестивалю в Истре.

В августе на сыроварне Олега Сироты в городском округе Истра прошел масштабный фестиваль «Сыр Пир Мир». Мероприятие объединило более 300 фермеров из 44 регионов России, а также 130 тысяч гостей.

«Такая популярность обязывает нас к серьезной подготовке. Все должно соответствовать - и дороги, и парковки, и туалеты. Если мы не будем поднимать уровень, то может наступить разочарование. Будем вас поддерживать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Он отметил, что министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также местные власти должны принять необходимые меры по поддержке организаторов фестиваля.

«Хочу сказать слова благодарности, Олег, продолжайте свою миссионерскую деятельность», - сказал Воробьев, обращаясь к Сироте.

Сирота в свою очередь поблагодарил подмосковные власти за поддержку фестиваля «Сыр Пир Мир».

«Мы вам очень благодарны за поддержку фестиваля, что он вошел в программу «Лето в Подмосковье». Мы ставили планку 70 тысяч, а позади 130, такими темпами мы скоро обгоним «Нашествие». Мы продали почти 100 тонн сыра, который привезли», - сказал Сирота.

Он также отметил, что все сыровары-участники фестиваля продали свою продукцию.

«Столько сыра в России никогда и нигде не продавалось, для многих это была рекордная выручка за год. Приехала вся сырная фермерская Россия. Нам уже пишут сыровары об участии в следующем фестивале. Их уже больше 500. Мы рискуем выйти на мировой уровень», - заключил Сирота.