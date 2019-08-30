РИАМО - 30 авг. В Московском метрополитене в пятницу пройдет аукцион по продаже старых указателей, на торги выставят самые востребованные лайтбоксы, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Мероприятие будет проходить 30 августа с 10:00 до 16:00 в центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная». На аукционе будет представлено 34 лота, при этом каждому посетителю аукциона будет предложен печатный каталог с перечнем лайтбоксов», – говорится в сообщении.

Начальная стоимость конструкций составит 7,5 тысяч рублей. Победители будут определены по принципу самого высокого ценового предложения. Зарегистрироваться на мероприятие можно будет c 28 августа на сайте. В торгах будут участвовать первые 100 зарегистрированных человек.

«На торги будут выставлены световые конструкции, которые при подключении к электричеству светятся. Среди них лайтбоксы с надписями: «Нет прохода» и «Выход в город» и названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Первая волна продаж старых указателей прошла в метро в декабре 2018 года. Тогда был проведен опрос в социальных сетях метро, 84% участников которого поддержали идею подарить «вторую жизнь» старым лайтбоксам. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.

Старые указатели покупали для оформления интерьеров кафе, офисов, редакций СМИ. Их приобретали иностранные туристы, метрофанаты, москвичи, представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к метро, – инженеры, фотографы, парикмахеры, преподаватели и даже школьники.

В основном, они использовали лайтбоксы в качестве элементов интерьера в городских квартирах или отвозили старые указатели на дачи.