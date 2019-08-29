РИАМО – 29 авг. Новый водозаборный узел возведут на улице Пороховская в Волоколамске, это позволит обеспечить чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения более 12,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проводить работы будут по программе губернатора Московской области «Чистая вода». Планируется, что работы завершат до ноября 2020 года, такая дата заложена в условия муниципального контракта.

«По состоянию на сегодняшний день проводятся подготовительные работы, муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ был заключен в начале августа, мы планируем ввести в эксплуатацию этот ВЗУ к ноябрю следующего года», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

Программа «Чистая вода», запущенная губернатором Подмосковья, поможет повысить до нормативного уровня качество водоснабжения более 70 тысяч жителей региона. Кроме того, еще одним целевым показателем программы является достижение уровня обеспеченности жителей Подмосковья питьевой водой нормативного качества к концу года до 95%.