РИАМО – 30 авг. Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов в пятницу проведет совещание с местными предпринимателями, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Встречу организовало руководство Московской области, она начнется в 11:00 по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, здание дома правительства Московской области, зал приемов, минус первый этаж.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно будет на официальном сайте правительства Московской области.