РИАМО – 29 авг. В силу вступило постановление правительства Подмосковья, благодаря которому инвесторам станет проще взять в аренду без торгов земли региона, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Теперь в регионе будет действовать новый порядок рассмотрения ходатайств от компаний, благодаря чему этот процесс не будет затягиваться. Кроме сокращения срока рассмотрения, документ предусматривает и изменение в составе комплекта подаваемых инвестором документов.

«Теперь не нужно для получения участка в аренду подавать бизнес-план или финансовую модель, они заменены инвестиционной декларацией. Кроме того, ходатайства не будут рассматриваться Градостроительным советом региона, а сразу поступят в центр содействия строительству Московской области, что позволит оперативно принять решение, и в дальнейшем выявлять и устранять проблемы в градостроительной и земельно-имущественной сферах, которые будут возникать при реализации инвестиционных проектов», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Новый порядок будет действовать в рамках закона Московской области от 2015 года. С тех пор было заключено более 70 соглашений о предоставлении земельных участков, общая площадь которых составила более 31,5 тысячи гектаров. На их территориях реализуют масштабные инвестпроекты с объемом инвестиций 215 миллиардов рублей. Эти проекты позволят создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест.

«Часть компаний уже завершила строительно-монтажные работы, и реализация проекта выходит на операционную стадию. Другие же еще в процесс возведения объектов и запуска технологических линий», – добавил Хромов.

Одними из самых крупных получателей земельных участков в Московской области стали компании: ООО «ТиЭйч – РУС Милк ФУД», ООО «Тепличный Комплекс «Подмосковье», ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», ООО «Керама Марацци».