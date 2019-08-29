РИАМО - 29 авг. Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку 66 объектов уличной сети, изготавливающих и реализующих шаурму, решение о проверке принято после многочисленных жалоб покупателей по фактам отравлений шауромй, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Всего проверено 66 объектов общественного питания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы, проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции», - говорится в сообщении.

По итогам проверки выяснилось, что в 65 заведениях (98%) присутствуют серьезные нарушения. Так, у многих не было сертификатов, которые подтверждали бы безопасность продукции, а где-то и вовсе были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так, например, во многих объектах не было создано какого-либо дезинфекционного режима, а также условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Кое-где и вовсе не было водопровода, раковин, а повара не носили специальные костюмы и работали без одноразовых перчаток.

«Персонал предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации, а также базовых знаний санитарной культуры», - отмечается в материале.

При этом около 50% проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. Более того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования бактерии группы кишечной палочки.

По итогам проверки были изъяты и уничтожены 600 килограмм сырья и продукции, запрещена деятельность 34 предприятий.