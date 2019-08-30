РИАМО - 30 авг. Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) изменится с пятницы, корректировки связаны с работами по модернизации инфраструктуры для перехода на четырехминутный интервал, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«30 августа, 31 августа и 1 сентября изменится время начала и окончания работы МЦК, а также интервал движения рано утром и поздно ночью. Это связано с работами по развитию инфраструктуры МЦК, необходимыми для перехода в ноябре этого года на четырехминутный интервал движения в часы пик и восьмиминутный – в остальное время», – говорится в сообщении.

Работы пройдут преимущественно в выходные дни и ночное время. Это позволит минимизировать неудобства для пассажиров и сохранить привычный график движения в популярное для поездок время.

Пассажиров будут информировать о предстоящих изменениях в транспортно-пересадочных узлах и электропоездах «Ласточка». Благодаря сокращенному интервалу объем движения «Ласточек» в будни увеличится на 37% – со 177 пар до 242 пар поездов.

Режим работы кольца: 30 августа с 05:30 до 23:40; 31 августа с 05:50 до 23:40; 1 сентября с 05:44 до 01:00. Пассажиров просят учитывать изменения в работе МЦК при планировании поездок.

Во время ночных технологических «окон» железнодорожники установят новое программное обеспечение для подготовки работы станции «Андроновка» в новом режиме с сокращенным интервалом движения. Также строителям предстоит переложить пути, чтобы увеличить расстояние между ними для установки специального оборудования, необходимого для обслуживания «Ласточек».

Рано утром и в ночные часы изменится время ожидания электропоезда. На каждой станции будут разные изменения, ознакомиться с которыми можно на станциях.

Работы по развитию путевой инфраструктуры не повлияют на движение «Ласточек» в часы пик. С пятиминутным интервалом поезда будут курсировать с 07:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00 в пятницу (31 августа) и с 12:30 до 18:00 в выходные дни (31 августа и 1 сентября).