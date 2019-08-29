РИАМО - 29 авг. В Москве на торгах разыграют крупный земельный участок площадью один гектар для возведения нового офисного комплекса с автосалоном, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Участок расположен по адресу: Машкинское шоссе, владение 32, в одном километре от Ленинградского шоссе. Там победителю аукциона разрешат возвести офисы и автосалон площадью 32,3 тысячи квадратных километров.

«Начальный размер арендной платы за участок составляет 17,39 миллиона рублей. С победителем торгов будет заключен договор на семь лет, за это время инвестору необходимо провести все строительные работы», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Департамент городского имущества города Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит потенциальному инвестору построить офисный комплекс с автосалоном по итогам проведения городских торгов.

Подробная информация по земельным участкам, выставляемым на аукцион, а также о порядке и условиях участия доступна на Инвестиционном портале города Москвы – www.investmoscow.ru.