РИАМО - 29 авг. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало договор о сотрудничестве с министерством физической культуры и спорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заключили соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия допингу в спорте», – говорится в сообщении.

Московская область активно работает в сфере антидопинговой деятельности и на данный момент занимает восьмую строчку образовательного рейтинга РУСАДА. Спортсмены и персонал учреждений спортивной подготовки региона проинформированы о необходимости неукоснительного соблюдения общероссийских антидопинговых правил, утвержденных приказом Минспорта РФ.

Трудовые договоры со спортсменами и тренерами дополнены пунктами об ответственности за нарушение антидопинговых правил, предусмотренных ТК РФ. В государственных и муниципальных учреждениях также организовано исполнение методических рекомендаций РУСАДА.

На сегодняшний день в результате проведенного мониторинга в учреждениях спортивной подготовки Московской области не выявлены лица, дисквалифицированные за использование запрещенных в спорте средств и методов, занимающие руководящие и иные должности.

«Московская область – это один из ведущих центров спортивной подготовки Российской Федерации. А антидопинговая работа является неотъемлемой частью спорта. Поэтому подписание соглашения с министерством физической культуры и спорта Московской области является крайне важным, стратегическим событием. Три ключевых момента, на которые мы будем опираться в своей работе – это информирование, обучение и предупреждение», – заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что в регионе уделяют большое внимание соблюдению спортсменами и тренерами антидопингового законодательства.

«В 2019 году в Московской области запланировано более 450 антидопинговых мероприятий. По состоянию на 1 августа 2019 года проведено 289 антидопинговых викторин, конференций, круглых столов, лекций, родительских собраний, семинаров и форумов, в которых приняли участие более 10 тысяч спортсменов, почти 1,5 тысячи тренеров и 90 медиков. Более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников и профильных специалистов прошли обучение по антидопинговым образовательным программам», – заключил министр.