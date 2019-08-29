РИАМО - 29 авг. К концу года в учреждения социальной защиты Подмосковья и Москвы планируют поставить 1,8 тысячи кроватей, которые повысят комфорт реабилитации граждан без способности к самостоятельному движению, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Кровати город приобретет у победителя электронного аукциона, о котором стало известно на публичном представлении процедуры, организованном департаментом города Москвы по конкурентной политике.

«Современные многофункциональные кровати появятся до конца этого года в 17 учреждениях соцзащиты», — отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В материале отмечается, что за счет поставки в учреждения социальной защиты современного оборудования сотрудники могут осуществлять уход за пациентами на высоком уровне.

Заместитель директора ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН города Москвы» Александр Савин рассказал, что объем поставки планировался исходя из количества койко-мест в учреждениях соцзащиты.

«Единовременная закупка такого большого количества многофункциональных кроватей проводится впервые. Она станет первым шагом на пути к переоснащению учреждений социальной защиты более современными и технологически улучшенными моделями этого вида оборудования», — отметил Савин.

Начальная цена контракта – 233 миллиона рублей, цена за единицу товара – 129,8 тысячи рублей.

Заказчиком выступает ГКУ города Москвы «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы».

Публикация закупки запланирована на сентябрь.