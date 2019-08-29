РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 авг. В подмосковных Люберцах подвели итоги муниципального этапа конкурса «Леди-Бизнес», победила Наталья Муравьева, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Леди-бизнес» – это конкурс делового имиджа, стиля, управленческих и предпринимательских навыков, умения выбрать и вести свое дело. Конкурс позволит предпринимательницам подтянуть бизнес-навыки и открыть для себя новые маркетинговые подходы для развития дела.

«Среди шести участниц шла серьезная борьба. Победила Наталья Муравьева», – сказал ведущий конкурса.

Конкурс проводят в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финал регионального этапа пройдет 17 сентября.