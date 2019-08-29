РИАМО – 29 авг. В Подмосковье начался период плодоношения лещины обыкновенной, которую в народе называют орешником, плод лещины содержит много жиров и хорошо усвояемых белков, говорится в сообщении пресс-службы комитет лесного хозяйства Московской области.

«Это типичный представитель нашего региона. И хотя лещина обладает исключительной способностью размножаться и быстро занимать лесные вырубки, в лесном хозяйстве она считается скорее сорным растением», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Кустарниковая порода требовательна к составу почвы, однако на богатых известьсодержащих землях и на черноземе, а также серых лесных почвах она чувствует себя хорошо и даже проявляет способности к самосеву.

«Это растение имеет большую ценность для полезащитных лесных полос, а также для закрепления склонов, оврагов и откосов», – подчеркнул Советников.

Плод лещины, который называют лесным орехом, содержит много жиров и хорошо усвояемых белков, но в то же время содержит мало сахара, поэтому его часто едят сырым или сушеным. Кроме того, его запекают, а также используют в кондитерском производстве.