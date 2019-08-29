РИАМО - 29 авг. Ко Дню борьбы с провалами в памяти на северо-западе Москвы открылась клиника памяти для людей пожилого возраста, где пройдут занятия по развитию навыков запоминания и внимания, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

В клинике смогут помочь москвичам старшего возраста из любой точки города. Здесь будут работать с теми пожилыми людьми, у которых ухудшилась память, потерялась возможность концентрироваться на привычных задачах и которым стало тяжело даваться обучение. Также здесь помогут справиться с чувствами тревоги, одиночества и ненужности.

«Клиника рассчитана на единовременное пребывание 50 человек на протяжении шести недель – всего цикла реабилитации. Занятия проходят в небольших группах по 10-12 человек. Решение о зачислении в такую группу принимает врач-психиатр при первом посещении клиники», — говорится в сообщении.

Новое подразделение является второй клиникой памяти, действующей на базе психиатрической больницы №4 имени Ганнушкина, и пятой – в системе психиатрической службы Москвы. Занятия будут проводиться по адресу: улица Генерала Глаголева, дом №8, корпус 4.

«Благодаря клиникам памяти пожилые люди могут пройти бесплатный курс реабилитации, а их родные - узнать все необходимое о профилактике когнитивных нарушений. Записаться на прием можно как по направлению лечащего врача, так и обратившись в клинику самостоятельно, – отметила Бурыгина.

В рамках бесплатной лечебно-профилактической программы по восстановлению когнитивных функций головного мозга, специалисты помогут пациентам улучшить память, помогут развить меры профилактики дальнейших нарушений, сохранить и усовершенствовать когнитивные функции и навыки самообслуживания.

Занятия в клинике памяти разделены на циклы, включающие несколько этапов: улучшение межполушарного взаимодействия, восстановление межнейрональных связей, психообразование и коррекция психоэмоционального состояния.

Для посетителей клиники проводится также медикаментозная терапия лекарственными препаратами для коррекции расстройств памяти и других нарушений интеллекта.

С пациентами будут вести индивидуальные беседы, сеансы психотерапии, занятия лечебной физкультурой. Также здесь пациентов ожидает питание, уход и регулярные обследования.

Все диагностические, а также лечебно-профилактические мероприятия в рамках работы подразделения будут проводиться без госпитализации, в соответствии с графиком посещений дневного стационара психоневрологического диспансера №4.