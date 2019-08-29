РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. Полицейские подмосковной Балашихи в преддверии нового учебного года рассказали родителям школьников о профилактике происшествий с участием несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом общественного совета Людмилой Бородиной приняли участие в родительских собраниях в школах округа. Цель данного мероприятия – разъяснение прав и обязанностей родителей, профилактика происшествий с участием детей.

«Полицейские обратили особое внимание на роль семьи в формировании личности, напомнили присутствующим, что объяснение норм поведения является первостепенной обязанностью родителей, рассказали о нормах административного и уголовного законодательства России и ответственности, предусмотренной за их нарушения», – говорится в сообщении,

Участникам встречи также напомнили о том, что несовершеннолетним нельзя одним в темное время суток находится на улице.

В завершение мероприятия правоохранители ответили на интересующие вопросы родителей, участники мероприятия поблагодарили полицейских за профилактическую беседу.