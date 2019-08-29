РИАМО - 29 авг. Залы для совместных родов появятся в Красногорской городской больнице №1, заявил главный врач лечебного заведения Константин Соболев.

«Мы поставили новые душевые кабины в отделениях. На первом этаже будут сделаны четыре палаты с душами и туалетами. Также мы делаем совместные залы для родов с мужьями и родственниками», - сказал Соболев.

Он отметил, что работу планируют повести в течение десяти дней в период чистки.

С начала 2019 года В акушерском отделении Красногорской горбольницы №1 появились на свет уже более 1 тысячи детей. Роддом оснащен всем самым современным оборудованием. Здесь есть не только койки для размещения рожениц и залы для принятия родов, но и реанимационное отделения для новорожденных.