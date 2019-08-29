РИАМО – 29 авг. Оркестр Московской областной филармонии «Русские узоры» примет участие в исполнении гимна РФ в рамках общероссийской акции в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет общенациональная акция, посвященная 75-летию одного из государственных символов страны.

«Для проведения масштабной акции на поле и трибунах стадиона расположится сводный оркестр – рекордный состав из когда-либо собранных. В составе сводного оркестра будет коллектив Московской областной филармонии – Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», – отмечается в материале.

Руководить огромным музыкальным коллективом будет маэстро Валерий Гергиев – художественный руководитель Мариинского театра и председатель Всероссийского хорового общества.

Для грандиозного исполнения гимна участники оркестра и хора приедут из 85 регионов страны. Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.