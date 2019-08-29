РИАМО – 29 авг. Минэнерго России отметило высокий уровень готовности электросетевых компаний Подмосковья к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерство энергетики Московской области.

Уровень готовности устанавливается в зависимости от индекса готовности субъекта электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, который рассчитывается в отношении субъекта электроэнергетики на основании данных о выполнении им установленных условий готовности к работе.

«По состоянию на 25 августа 2019 года индекс готовности субъекта ПАО «МОЭСК» составляет 0,99, а АО «Мособлэнерго» – 1. Данные значения имеют высокий уровень готовности к осенне-зимнему периоду», – говорится в сообщении.

Решение о полной готовности будет оформляться соответствующим приказом Минэнерго РФ с выдачей паспорта готовности. Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2019 года в Подмосковье должна завершиться к 15 сентября.

Индекс готовности объекта или субъекта электроэнергетики принимает значения в диапазоне от 0 – 0,95 – уровень готовности «Не готов»; от 0,95 до 1 (наилучшее значение) устанавливается уровень готовности «Готов».