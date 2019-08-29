РИАМО - 29 авг. Сегодня на территории Москвы функционирует 16 технопарков, в которых действует 75 лабораторий, в их стенах дети могут обучиться основам программирования, робототехники, также планируется обучение направлению креативной индустрии, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«За период с момента создания — с 2016 по 2018 год — прошло 80 тысяч детей. Это был такой период становления технопарков. Сейчас, учитывая, что они фактически все уже, скажем так, работают на полную производственную мощность, у нас за полгода прошло 40 тысяч. Мы ожидаем, что за год у нас будет проходить 80-100 тысяч ребят», - сказал Фурсин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, технопарки не только обучают основам различных дисциплин, но и помогают определиться с той специальностью, которая интересна ребенку и своими руками сделать какую-либо проектную работу.

На сегодняшний день в Москве действуют 16 детских техно­парков. Обучение осуществляется по 29 направлениям, работают 75 учебно-практические лаборатории.