РИАМО - 29 авг. В Шатуре спасатели освободили кисть руки женщины, которая застряла в проеме между металлических ворот, госпитализация пострадавшей не потребовалась, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в жилом секторе. Заметив женщину, попавшую в беду, очевидцы обратились за помощью в Центральный пункт пожарной связи. Приехав на место, спасатели застали пострадавшую в состоянии панической атаки, а ее кисть руки сильно опухла.

«Помощь потребовалась женщине, у которой кисть руки оказалась зажата между двух металлических ворот. Попытки самостоятельно высвободиться «из плена» оказались безрезультатными, любое движение приносило боль», — сказал спасатель, старший смены поисково-спасательного отряда Руслан Кулаев.

Спасателям пришлось проделать точную и кропотливую работу. Из-за плохой закрепленности ворот любое неправильное движение могло привести к перелому кисти.

По словам Кулаева, для освобождения женщины спасатели задействовали гидравлический инструмент и раздвинули ворота. На всю операцию ушло десять минут.

После того, как руку женщины получилось освободить, спасатель-медик Надежда Кондрашова осмотрела опухшую конечность, оказала первую помощь и восстановила кровообращение, проведя массаж. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.