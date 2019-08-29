РИАМО – 29 авг. В этом году в Богородском городском округе будет построена автомобильная дорога от Носовихинского шоссе до транспортно-логистического центра «Восточный» (ТЛЦ), который специализируется на обработке грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения транспортной доступности «Восточного» к концу этого года будет построена дорога на 26-м километре Носовихинского шоссе. Общая протяженность двухполосной дороги составит порядка 1,2 километра с расчетной скоростью 60 километров в час», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также планируется построить разворотную петлю под путепроводом через железнодорожные пути Горьковского направления, добавил он.

Контракт на строительство автодороги заключили с ООО «Стройпроект». Из Дорожного фонда Московской области на строительство дороги выделили более 67 миллионов рублей.

В конце июля 2018 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров запустили первую очередь терминально-логистического центра «Восточный». Предполагается, что на ТЛЦ будет обеспечено 8 тысяч рабочих мест. В перспективе «Восточный» станет одним из опорных терминально-логистических центров Подмосковья и разместится на площади более 100 гектаров.

Реализация проекта предполагает четыре этапа. После завершения всех работ комплекс будет включать в себя современный контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузочно-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тысяч квадратных метров.

Реализация проекта к 2020 году позволит принимать по железной дороге 600 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год назначением в Московский транспортный узел.