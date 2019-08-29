РИАМО - 29 авг. В преддверии начала учебного года на востоке Москвы появится Аллея первоклассников, открытие пройдет 2 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Российского университета транспорта.

«Заложить Аллею первоклассников – с такой инициативой выступили школьники гимназии Российского университета транспорта. В день начала учебного года на территории образовательной организации учащиеся вместе с родителями посадят первые деревья на будущей Аллее первоклассников», — говорится в сообщении.

Планируется высаживать на аллее столько же деревьев, сколько первоклассников начнут учиться в гимназии в новом учебном году.

Открытие аллеи пройдет в 10:00 по адресу: 2-й Лучевой просек, 5А.