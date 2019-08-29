РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. Освещение капитально отремонтировали на 15 улицах Балашихи, с начала июля текущего года установили более 300 новых фонарей и 250 опор освещения, сообщается на сайте администрации городского округа.

В 2019 году в программу «Светлый город» в Балашихе включено 48 объектов – это детские площадки, улицы, дворовые территории, скверы, парки и места массового пребывания жителей. На работы из местного и областного бюджетов выделено 170 миллионов рублей.

«По контракту мы должны протянуть в Балашихе более 40 километров линий электропередач, установить 1158 опор освещения и 1486 светильников. С начала июля (2019 года – ред.) на улицах города мы смонтировали более 300 фонарей и 250 опор освещения», – сказал главный инженер компании-подрядчика Андрей Капустин.

Он добавил, что уличное освещение провели на 15 улицах. Среди них – Никольская, Богородская, Малашка, Солнечная, Трубецкая и другие.

Также запланирован капитальный ремонт и монтаж системы освещения в детских садах №44 «Земляничка» микрорайона Гагарина и №5 «Медвежонок» в микрорайоне Балашиха-1.