РИАМО - 29 авг. На Рижском направлении Московской железной дороги в сторону области произошел сбой в движении электричек, за час ожидания на платформе «Тушино» собралось несколько десятков человек, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Несмотря на такую крупную задержку, объявлений на сайте Центральной пригородной пассажирской компании не появлялось. Один раз на платформе через громкоговорители сообщили о задержке составов.

Через час ожидания на забитую людьми платформу приехала электричка, но всем желающим не хватило места внутри. Примерно половина людей осталась на платформе, ждать следующего состава.

Как сообщил представитель ЦППК, диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Сбой произошел по техническим причинам.