РИАМО - 29 авг. Постоянная модернизация средних специальных учебных заведений является приоритетом для Подмосковья, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача - ежегодно модернизировать эти училища, чтобы если закончил колледж, ты гарантированно получил работу», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова сообщила, что власти Московской области планируют заключить семь соглашений с предприятиями региона в целях трудоустройства студентов и выпускников колледжей. Речь идет о Черкизовском мясоперерабатывающем заводе, Мытищинском машиностроительном заводе, Коломенском заводе, агрохолдинге «Новые аграрные технологии», НПО «Звезда», Раменском приборостроительном конструкторском бюро, НПО «Алмаз».