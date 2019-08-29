РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске стартовал второй круг XXIV чемпионата России по футболу среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) «Футбол ампутантов», в нем принимают участие пять команд, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Сергей Сабинин.

«29 августа на тренировочных полях стадиона «Труд» стартовал второй круг XXIV чемпионата России по футболу среди лиц с ПОДА «Футбол ампутантов». В турнире принимают участие пять команд. Игры будут проходить по 2 сентября», – написал Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В торжественном открытии соревнований приняли участие председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, первый заместитель главы администрации Подольска Виктор Чуб, руководитель департамента массового футбола Российского футбольного союза Владимир Олексин, старший тренер сборной команды России по футболу ампутантов Руслан Гирзишев.

В чемпионате примут участие действующий чемпион России команда «Динамо» (Алтайский край), серебряный призер прошлогоднего чемпионата «Ламан АЗ» (Чеченская Республика), «СКИ-Академия» (Волгоградская область), «Нижний Новгород» (Нижегородская область) и «Махачкала» (Республика Дагестан).