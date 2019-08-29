РИАМО - 29 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ускорить выдачу рюкзаков со школьными принадлежностями первоклассникам из многодетных семей.

«Нужно максимально отработать эту тему, не в течение месяца. Адреса все известны», - заявил Воробьев в эфире телеканала «360».

Всего в регионе подготовлены рюкзаки с 25 предметами для первоклассников, получить их можно с 1 сентября в течение месяца. В Подмосковье более 8 тысяч семей имеют право на такую поддержку, уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Кроме того, с 1 сентября подмосковные семьи с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения (примерно 12493 рубля), чьи дети в этом году идут в первый класс, тоже получат подарок первокласснику - рюкзак с анатомической спинкой и школьные принадлежности.

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