РИАМО - 29 авг. Администрация Солнечногорска взяла на себя обязательство по исправлению критической ситуации с самовольным строительством в округе до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Об этом решении стало известно на рабочем совещании, посвященном выработке способов борьбы с самостроем в Солнечногорске. Встреча прошла в администрации округа под председательством первого заместителя начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлана Алборова.

«Городской округ Солнечногорск находится в красной зоне по показателю №23 «Недопущение строительства объектов самовольной застройки» в «Рейтинге-50» по оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области за первое полугодие 2019 года», — отметил Алборов на рабочем совещании.

Он добавил, что из 56 обнаруженных незаконных строений 49 выявил Главгосстройнадзор, и семь – сама администрация. Три объекта демонтировали, четыре привели в регламентированный вид, дела по десяти объектам находятся в судах. По остальным же составлены дорожные карты.

В совещании приняли участие сотрудники Главгосстройнадзора и Мособлархитектуры Московской области, представители администрации городского округа, Солнечногорской городской прокуратуры, управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, сотрудники УВД МВД по округу.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян ранее сообщил, что аналогичные рабочие встречи пройдут во всех городских округах с критической ситуацией по недопущению самостроев.

«Выявление и принятие мер по ликвидации объектов самовольного строительства является общей задачей, как для Главгосстройнадзора, так и для органов местного самоуправления. И сейчас мы должны доказать муниципалитетам, как важно не упустить работу по данному направлению», — заключил Гарибян.