РИАМО – 29 авг. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) получил три сертификата соответствия на новую продукцию, включая новый электропоезд «Иволга», говорится в сообщении пресс-службы АО «Трансмашхолдинг».

Вручение сертификатов состоялось в рамках деловой программы Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.ЭКСПО», который проходит в столичной Щербинке.

«Электропоезд ЭГ2Тв «Иволга» по своим потребительским и техническим параметрам не уступает лучшим мировым образцам, а по целому ряду – превосходят их. Поезд создан в России и практически полностью состоит из компонентов, имеющих отечественное происхождение», – говорится в сообщении.

Сертификат соответствия выдан на электропоезд «Иволга», который может эксплуатироваться по системе многих единиц и иметь от 5 до 12 вагонов в составе. Максимальная вместимость семивагонной «Иволги» составляет 2267 человек. Поезда предназначены для эксплуатации на городских линиях с большим пассажиропотоком, предполагающим короткие и частые остановки.

В головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов. Все поручни в салонах имеют зоны теплого покрытия, в каждом кресле расположены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Над сидениями размещены багажные полки и крючки для верхней одежды. Предусмотрены информационные табло, медиаэкраны, Wi-Fi. Установлена система автоматического подсчета пассажиров.

Поезда «Иволга» базовой модификации успешно эксплуатируются в России с весны 2017 года. В 2018 году ТВЗ выиграл конкурс АО «Центральная ППК» на поставку подвижного состава для МЦД. По итогам конкурса в прошлом году заключено два договора: на поставку 24 шестивагонных электропоездов и 15 семивагонных электропоездов. Первый контракт выполнили в начале июля, поставки электропоездов по второму контракту запланированы до конца текущего года.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.