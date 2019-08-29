РИАМО - 29 авг. Актриса фильма «Последнее испытание» Наталья Старцева поделилась воспоминаниями о том, как была заложницей во время теракта на Дубровке в четверг во время пресс-конференции по случаю выхода картины в российский прокат, говорится в сообщении пресс-службы корпорации «Русская Фильм Группа».

В основанном на реальных событиях фильме режиссер осмыслил захват театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в столице в октябре 2002 года. По сюжету, действие разворачивается в доме культуры «Мир», где должна пройти премьера мюзикла «Ромео и Джульетта». В какой-то момент в зал врываются террористы, которые берут зрителей в заложники.

«Картина представляет собой сиквел предыдущей работы Алексея Петрухина «Училка», вышедшей в прокат в 2015 году», — говорится в сообщении.

В пресс-конференции участвовали режиссер Алексей Петрухин, продюсер Петр Черенков, актрисы Ирина Купченко и Анна Чурина, а также психолог Ульяна Наумова. Пережившая теракт Наталья Старцева снискала самую большую популярность у журналистов.

«Женщина едва ли не плача рассказала, что до прибытия на съемочную площадку не знала сюжет фильма. А когда поняла, что лента будет о заложниках, у нее едва не случился инфаркт», — говорится в сообщении.

Психолог посоветовал отнестись к съемкам в фильме как к возможности побороть свои страхи, и отпустить ситуацию, пережив трагедию заново. Старцеву подбадривали ее коллеги по съемкам, в частности, Андрей Мерзликин, который первый узнал об этом страшном эпизоде в ее жизни.

Женщина призналась, что сыгранная роль в «Последнем испытании» принесла ей психологическое облегчение и помогла изменить взгляды.

«Теперь я могу дружить с людьми другой национальности и смотреть им без страха в глаза», — поделилась Старцева.

Она сказала, что не встречалась с другими заложниками, так как ей все еще больно вспоминать о трагедии. При этом она смогла рассказать о подробностях теракта. По ее словам, во время происшествия все находящиеся в зале находились в таком же безмолвии, как это показано в фильме, но среди заложников были и отважные, и малодушные люди.

Слова лично пережившей трагедию героини прокомментировала психолог Ульяна Наумова.

«Фильм «Последнее испытание» — это возможность прожить ситуацию людям, которые попадали в теракты, и отпустить все», — сказала Наумова.

Драматичную реальную историю о теракте рассказал и режиссер «Последнего испытания». Он рассказал, что заложница, которая потеряла мужа в «Норд-Осте», показала фильм своему 16-летнему сыну. Во время трагедии он остался дома. Юноша вышел из зала со слезами на глазах.

Режиссер и продюсер объявили о том, что у фильма будет третья часть. Все детали, включая сюжет и предположительную дату выхода, пока держат в тайне.

Дату премьеры картины неоднократно переносили. Сначала драма должна была выйти 29 ноября 2018, затем 7 февраля 2019, 4 апреля 2019. В итоге премьера состоялась 29 августа.