РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. В микрорайоне Заря подмосковной Балашихи на 50% завершили благоустройство территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса, продолжаются работы по укладке растительного слоя под озеленение, газон и спортивные объекты, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Площадь нового спортивного объекта составит более двух тысяч квадратных метров. Бассейн смогут посещать около 250 человек в день.

«Строительные работы по возведению нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Заря подходят к концу. В настоящий момент мы благоустраиваем прилегающую к спортивному объекту территорию, работы завершены наполовину», – сказал заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Николай Волчков.

Он добавил, что также производится монтаж инженерных коммуникаций, а в начале сентября текущего года будут проводиться пуско-наладочные работы бассейна. Поставка оборудования для нового физкультурно-оздоровительного комплекса начнется 15 сентября.

По словам Волчкова, параллельно продолжаются работы по укладке растительного слоя под озеленение, газон и спортивные объекты. Высаживать деревья и кустарники планируют осенью.