РИАМО - 29 авг. В детских садах Подмосковья введут подготовительные программы, однако нагрузка на детей будет дозированной, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Будем делать так, чтобы в дошкольном образовании ребенок не только спал и кушал, но и готовился к школе, дозированно. На это есть запрос», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что подготовительные программы в детских садах должны быть продуманными.

Всего в Московской области к новому учебному году готовятся 904 тысячи ребят, из которых 105 тысяч - первоклассники. Детей примут более 1,5 тысяч школ, в том числе 12 новых, а также свыше 2 тысяч детсадов.

Кроме того, в Московской области функционируют 49 колледжей и техникумов, а также шесть областных вузов. В этом учебном году в колледжах будут учиться почти 55 тысяч человек, а в вузах – свыше 25 тысяч ребят.

Перед стартом учебного года в Подмосковье прошла комплексная проверка образовательных организаций. Существенных нарушений в ходе проверки не выявили, все учреждения прошли приемку.