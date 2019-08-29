РИАМО - 29 авг. Школы Подмосковья должны стать мощными образовательными центрами, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны быть уверены, что в каждой школе вкусно. Большинство школ Подмосковья предлагают дополнительное образование, школа не заканчивает работу днем, школа загружена и после обеда — это и спорт, и компьютер, и кружки. Много интересного. Наша задача, чтобы школа стала мощным образовательным центром», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что Подмосковье показала хорошие результаты по ЕГЭ и ОГЭ, регион занял второе место по этому показателю.

«Мы сделали очень большой прорыв в этом году в Олимпиадном движении», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

В 2019 году в Подмосковье Единый госэкзамен писали 38 тысяч человек, из которых 34 тысячи – выпускники этого года. По итогам ЕГЭ в Подмосковье насчитали 486 стобалльных результатов и 33 «мультистобалльника». Обязательный государственный экзамен писали порядка 74 тысяч девятиклассников. При этом более 98% участников ОГЭ успешно сдали два обязательных экзамена — русский язык и математику.