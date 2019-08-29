РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. Более 20 человек с ограниченными возможностями здоровья из Подольска познакомились с флорой и фауной Центральной России на выездной экскурсии в «Парк птиц», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Татьяна Круглова организовала выездную экскурсию для людей с ограниченными возможностями в «Парк птиц» в Калужской области. Депутат с помощью спонсоров нашла возможность для оплаты аренды автобуса, входных билетов и услуг экскурсовода. С флорой и фауной Центральной России познакомились 23 человека», – сказал сотрудник.

По словам Кругловой, для людей с ограниченными возможностями здоровья такие мероприятия – повод не только интересно провести время и пообщаться, но и обрести новых друзей, взглянуть на мир другими глазами, расширить границы своего привычного пространства.

Круглова уже много лет работает в сфере обеспечения прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями, держит на контроле оснащение публичных мест пандусами и другими элементами доступной среды.