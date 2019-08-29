РИАМО - 29 авг. Подмосковье показывает самый большой прирост школьников, в этом году он составил почти 50 тысяч человек, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Лето очень быстро пролетело, уже в понедельник наши дети пойдут в школу. В системе образования региона порядка 50 тысяч учителей, 1,5 тысячи школ. Наша область показывает самую высокую динамику по приросту школьников - плюс 47 тысяч детей. В прошлом году было 43 тысячи. Очень большая нагрузка на педагогов и на наш бюджет», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что очень важно, чтобы школы были готовы к учебному году.

«Хочу поблагодарить всех педагогов», - заключил Воробьев.

Всего за парты в сентябре сядут свыше 900 тысяч учащихся, из них 105 тысяч первоклассников. Ленинский городской округ и Люберцы показали наибольший прирост числа школьников среди муниципалитетов Подмосковья.

В этом году основные праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в Подмосковье 2 сентября. 1 сентября линейки проведут только в шести школах.

Как правильно собрать ребенка в школу в Подмосковье>>