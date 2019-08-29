РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В текущем году около 40 руководителей образовательных учреждений подмосковного Подольска пройдут сертификацию на подтверждение компетенции, сообщила на конференции председатель комитета по образованию администрации горокруга Надежда Фролова.
В концертном зале администрации в четверг прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2019-2020 учебный год глава Подольска Николай Пестов и Фролова.
«Новация текущего учебного года – сертификация педагогических руководящих работников. Это процесс, посредством которого руководящие работники подтверждают, что уровень их квалификации и компетенции соответствуют требованиям образовательным стандартам. Сертификация проходит в Региональном рекрутинг-центре», – сказала Фролова.
Экзамен состоит из трех заданий, с которыми уже справились 7 человек. Они уже получили соответствующие сертификаты. Также 9 работников успешно проходят испытание в настоящее время.
«Всего в текущем году планируется, что пройдут сертификацию 37 человек», – уточнила Фролова.
Она отметила, что также в Московской области запланировано открытие трех центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и 5 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Один из таких центров открывается Подольске на Большой Серпуховской улице. Центр станет координатором сопровождения программ стажировок при активном использовании цифровых технологий.
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