РИАМО - 1 сен. С воскресенья при рождении ребенка в Московской области родителям будут выдавать подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» стоимостью более 13 тысяч рублей.

Набор для новорожденных был разработан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Состав коробки согласовали эксперты, представители общественных организаций и активные многодетные мамы региона.

Всего в набор «Я родился в Подмосковье!» входят 53 предмета для матери и малыша. Это шампуни, подгузники, одноразовые пеленки, шапочки, комбинезоны, мази и средства для ухода для мамы. В основном это товары российского производства. Общий вес коробки составляет около 10 килограммов.

Право на получение подарочного набора имеют россияне независимо от места их жительства при условии рождения ребенка в государственных или частных роддомах Московской области и регистрации новорожденного в подмосковном органе ЗАГС. Если у женщины родились двое и более детей, то набор выдадут на каждого ребенка. Родителям вручат подарок непосредственно в медицинском учреждении в день выписки.

При этом в Подмосковье предусмотрели возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Право на получение выплаты также имеют россияне независимо от места жительства.

Обратиться за выплатой можно в течение 30 рабочих дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребенка, но до тех пор, пока ребенок не достиг возраста четырех месяцев.