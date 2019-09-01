РИАМО - 1 сен. На ВДНХ в Москве в воскресенье состоятся мероприятия, посвященные наступлению нового учебного года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«День знаний на ВДНХ начнется парадом кадетского движения у арки главного входа, затем пройдет торжественная линейка, посвященная новому учебному году. В это же время в Южном сквере стартует благотворительная акция «Забег во благо». В шахматном клубе с 10:00 до 18:00 будут идти турниры по шахматам», - говорится в сообщении.

В 11:30 детей старше четырех лет и их родителей приглашают в лекторий павильона «Рабочий и колхозница» на спектакль «Счастливый осьминог». Подводный мир в нем покажут с помощью прибора под названием вольфсовизор.

В 12:00 на основной сцене фестиваля «Ритм моего города» выступят диджеи. В 15:00 гостей ждет этап мирового уровня DMC Battle. Кульминацией программы станут премьера постановки Алексея Чернова «Электрические сны» и сет проекта «кАчевники!».

Завершатся выходные концертом группы Jukebox Trio, которая совмещает технику битбокс и а капелла. Они выступят в 19:30 на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Плей-лист будет составлен из авторских песен и актуальных акапельных кавер-версий по итогам голосования в Instagram.