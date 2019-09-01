РИАМО - 1 сен. Первоклассники из подмосковных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с воскресенья могут получить портфели с необходимыми школьными принадлежностями, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С воскресенья подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения (примерно 12493 рубля), в которых в этом году ребенок пойдет в первый класс в одну из подмосковных школ, получат подарок первокласснику - рюкзак с анатомической спинкой и школьно-письменные принадлежности», - говорится в сообщении.

Чтобы получить набор, один из родителей ребенка-первоклассника должен обратиться с заявлением и справкой о доходах в управление соцзащиты. С воскресенья в управлении социальной защиты родитель сможет получить подарок для своего ребенка.

«Мы надеемся, что такой подарочный набор для первоклассника станет полезным и нужным для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача портфеля начнется с воскресенья в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ранее Мособлдума приняла закон о предоставлении подарочных наборов первоклассникам из малообеспеченных семей.

Подарок - это рюкзак и канцелярские товары на общую сумму 2,6 тысячи рублей. Все наборы разные, их получат более 8 тысяч школьников.