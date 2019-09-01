РИАМО - 1 сен. С нового учебного года в школах Москвы начинают работу IT-классы, обучение в них направлено на подготовку учеников в сфере информационных технологий.

Цель проекта - создание условий для получения обучающимися умений и навыков, необходимых для учебы, жизни и труда в современном мире, формирования у учащихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в IT-отрасли, оказание помощи школьникам в профессиональном самоопределении.

Основными задачами IT-классов станут привлечение IT-компаний и вузов к развитию у учеников современных, востребованных на рынке труда навыков, а также организация высокотехнологичных уроков, стажировок и мастер-классов.

Список школ-участниц проекта формировался по результатам сдачи ЕГЭ учащимися по физике, математике и информатике в 2018-2019 учебном году. Также обращали внимание на результаты участия педагогов школ в профессиональных конкурсах и инфраструктурную обеспеченность школы