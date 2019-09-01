РИАМО - 1 сен. С воскресенья в России повысили пенсии сразу трем категориям пенсионеров, а также стипендии студентам-бюджетникам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, прибавку к пенсии получили работающие пенсионеры. Размер прибавки зависит от суммы страховых взносов, которые уплатили работодатели пенсионеров в 2018 году.

Пенсионеры, живущие в селах и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, получили прибавку в размере 25% от величины фиксированной выплаты к пенсии.

Московские пенсионеры также получили прибавку – теперь они будут получать 19,5 тысяч рублей вместо прежних 17,5 тысяч рублей.

Кроме того, с воскресенья все студенты-бюджетники будут получать увеличенную стипендию. Выплаты повысились на 4%, что составляет около 150 рублей. Минимальная академическая стипендия таким образом достигла уровня в 1633 рубля.

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